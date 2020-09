Luca Marchetti di Sky Sport ha risposto così a chi gli chiedeva se Chiesa o Milenkovic potessero arrivare al Milan in questa sessione: "No, per una questione di cifre. Il Milan ad oggi non ha la possibilità di investire le cifre che vorrebbe la Fiorentina. Poi, chiaramente, con una grande cessione ci sarebbe la possibilità di reinvestire quei soldi"