Marchetti: "Milan, missione a Madrid"

Comincia l'avventura di Giampaolo in casa Milan (due anni di contratto più l'opzione per il terzo) e contestualmente Maldini e Boban, anche loro freschi di ufficialità, faranno il loro primo viaggio alla casa blanca. Un incontro, il primo, per conoscersi "ufficialmente" con il Real e capire se possono nascere delle sinergie soprattutto per i giocatori madridisti che magari possono interessare alla nuova coppia mercato rossonera. La lista, in teoria, può essere molto lunga. In difesa Nacho e Regullon, a centrocampo Llorente, Ceballos, Asensio, Kovacic. In attacco Lucas Vazquez e Mariano Diaz. Ognuno di loro ha caratteristiche diverse, soprattutto ognuno di loro ha un prezzo diverso, e magari anche ambizioni. Però capire quali possono essere gli spazi di manovra è comunque interessante. La stessa Inter lo aveva fatto qualche settimana fa, non trovando - almeno per il momento - nessuna "occasione". Ci proverà il Milan, con altre necessità tecniche.