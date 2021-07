Marchetti: "Milan, testa a testa con la Juventus per Kaio Jorge. Kessie ha preso posizione"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Ma il piatto forte (in questi giorni) è il rinnovo di Kessié: previsti contatti con l’agente Atangana – già a Milano nei giorni scorsi – per preparare il nuovo contratto, vista la volontà di tutte le parti in causa. Il calciatore ha preso posizione dichiarando di non voler lasciare Milano. Si continua a muovere anche la Juventus sul fronte Kaio Jorge (in attesa di capire cosa succederà, probabilmente in giornata, per Locatelli). Testa a testa con il Milan, come è noto, almeno in Italia. La Juve nei giorni scorsi ha fatto un’offerta al giocatore e ha comunicato al club brasiliano di essere interessata a lui - che è in scadenza a dicembre.