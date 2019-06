Marchetti: "Pellegrini, in Italia squadre interessate: Milan su tutte. La Roma non farà sconti"

L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così di Lorenzo Pellegrini, che potrebbe rientrare nei piani del Milan: “Bisognerà capire se Pellegrini è sacrificabile o lui stesso vuole andare via rispetto al progetto della Roma. C’è una clausola con cui Pellegrini può liberarsi dalla Roma senza che la società venga interpellata. Ci sono squadre che lo stanno seguendo con grandissimo interesse, in Italia il Milan su tutte ma non è l’unica, in Inghilterra il Tottenham si è informato più volte. Dalle sue parole in conferenza stampa con l’Italia mi verrebbe da dire che resta a Roma ma essendoci una clausola è il giocatore che decide. La Roma quando c’è una clausola non vuole fare sconti e non ammette contropartite a meno di giocatori che realmente interessano”