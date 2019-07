Marchetti: "Procuratore di Correa ancora a Milano: possibile chiacchierata con il Milan. Da trovare ancora l'accordo con l'Atletico"

Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha parlato così del mercato del Milan: “L’agente di Correa è a Milano. La trattativa non è chiusa, è difficile. Se è a Milano è immaginabile una chiacchierata con il Milan. L'accordo con l'Atletico non è stato ancora trovato e la presenza dell'agente è per capire se i rossoneri possano, anche a breve, investire di più sul calciatore e convincere gli spagnoli o no perchè ci sono altre squadre sul calciatore. Il Milan dovrà anche fare cessioni. I rossoneri sono molto impegnati sul mercato, stanno cercando di costruire una squadra giovane e di prospettiva. Per quanto riguarda Andrè Silva si troveranno altre soluzioni, nonostante la trattativa con il Monaco si sia interrotta. Magari, anche con lo stesso Monaco ancora, che ha venduto Falcao al Galatasaray. Le operazioni del Milan sono legate alle uscite. Il Milan chiuderà Leao e Duarte perchè c'è stata la cessione di Cutrone"