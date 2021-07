Marchetti su Tadic: "Ora non c'è una vera trattativa. Ci sono due problemi per il Milan"

Luca Marchetti, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport su Tadic e l'interesse del Milan: "Più un sogno che una realtà. È un giocatore straordinario: doti tecniche eccezionali e grande visione di gioco. Il Milan ha due problemi per Tadic non di poco conto: non si sa se l'Ajax vuole cederlo e l'età del giocatore, vista la strategia sui giovani del club rossonero; Tadic ha 32 anni, però se si va a guardare quanto gioca, da questo punto di vista se il Milan vuole fare un investimento si può pensare che se un giocatore è bravo deve giocare. Ad oggi non è partita una vera e propria trattativa: bisogna capire quante risorse ha il Milan".