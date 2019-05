Marchetti sul Milan: "La linea di Elliot sarebbe quella di spendere su giocatori giovani, massimo 24 anni"

In molti si chiedono se rimarrà Gattuso o meno... come si diceva in un film (Ogni maledetta domenica) sono i centimetri che fanno la differenza fra la vittoria e la sconfitta, fra la vita e la morte. Se il Milan non dovesse andare in Champions lo farebbe, presumibilmente, per un punto. E questo punto poi bisognerebbe capire cosa pensa Gazidis di questo punto. Manca più nel lavoroche ha fatto Gattuso o in quello che ha fatot la società. Gattuso ha reso possibile che il Milan fosse a un solo punto dalla qualificazione in Champions o ha fatto in modo che questo Milan è arrivato addirittura quinto a un punto dalla quarta. La sensazione è che propenda più per la prima teoria, che la sincerità di Gattuso nei momenti cruciali della stagione sia stata convincente anche nella spiegazione di alcuni momenti critici. Mentre invece potrebbe esserci l’addio con Leonardo. Sia per i risultati, sia per una visione sul futuro del Milan. La linea di Elliot sarebbe quella di spendere (20/25 milioni come cifra indicativa) su giocatori giovani, massimo 24 anni. Insomma tanto per capirci la linea Paquetà o Piatek, per quanto le cifre siano diverse. Un Milan con lo sguardo al futuro. Nessun Higuain, insomma. O giocatori anche meno cari ma con meno prospettive di crescita.