Marchetti: "Suso-Under può andare in porto indipendentemente da Politano"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del possibile scambio Under-Suso: "Under al Milan piace molto, Suso è uno dei giocatori che è stato preso in considerazione per la sostituzione di Zaniolo, lui, Shaqiri e Politano. La Roma dovrebbe aver trovato la quadratura per lo scambio Spinazzola-Politano, ma questa operazione può andare in porto indipendentemente da Politano, perché Under è scontento in questo momento. Suso sta attraversando il peggior momento da quando è al Milan e cambiare aria, anche se fosse uno scambio di prestiti, potrebbe essere un'opzione per risollevare il morale e per dare nuove motivazioni ai giocatori. E' un'ipotesi soprattutto lato Under che si sta accarezzando molto".