Marchetti: "Thiago Silva vorrebbe tornare, ma al momento il Milan non pensa a lui"

Al Milan, di fatto al suo posto, come vice di Hernandez, i rossoneri puntato a Matias Vina, (1997) del Palmeiras, in alternativa Iago, sempre brasiliano, dell’Augsburg. Ma è chiaro che l’attenzione è tutta per il rinnovo di Ibrahimovic: contatti continui, la volontà della società è quella di chiudere entro il 24, per il raduno, anche se non è stato fissato un incontro. Di sicuro Ibra è fondamentale per il progetto.

Come potrebbe essere fondamentale per la crescita della Fiorentina Thiago Silva, che nonostante la finale di Champions da giocare contro il Bayern, non rimarrà a Parigi. Il giocatore vorrebbe giocare proprio nel Milan, ma al momento i rossoneri non stanno pensando a lui. E’ per questo che la Fiorentina ci spera ancora.