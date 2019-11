Mariano Diaz alternativa a Ibra? L'interesse del Milan sembra essersi raffreddato

In estate, il nome di Mariano Diaz è stato spesso accostato al Milan. In caso di rifiuto di Ibrahimovic, primo obiettivo dei rossoneri per gennaio, l'attaccante del Real Madrid potrebbe tornare di moda per l'attacco milanista, ma nel frattempo l'interesse del club di via Aldo Rossi per il giocatore spagnolo naturalizzato dominicano sembra essersi raffreddato. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.