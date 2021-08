Marsiglia-Bordeaux, Adli va in panchina: le ultime dalla Francia

Poco fa sono state divulgate le formazioni ufficiali di Marsiglia-Bordeaux, gara che sarà valida per la seconda giornata di Ligue 1. Yacine Adli, centrocampista del club della Gironda, siederà in panchina e, secondo la redazione di Canal+, potrebbe restarci per tutta la partita. I francesi, infatti, vogliono tenerlo lontano da infortuni poiché in trattativa con il Milan.