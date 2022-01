Marsiglia, il presidente Longoria apre all'addio di Kamara: "Tutto può succedere"

Il presidente dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, apre le porte al possibile addio di Boubacar Kamara in questa finestra di mercato: "Per Bouba abbiamo discusso molto. C'è rispetto reciproco, ci siamo messi a sedere e ad oggi tutto può succedere, a patto che si soddisfino tutte le parti in causa. Il rispetto è importante, vedremo cosa succede... Non è piacevole avere un giocatore a fine contratto".