MD - Milan, per Todibo pretendenti anche da Inghilterra e Francia

Stando a quanto riporta Mundo Deportivo il futuro di Jean-Clair Todibo è sempre più lontano dal Barcellona. Il giovane difensore centrale è uno degli obiettivi del Milan per il mercato di gennaio, ma i rossoneri non sono gli unici interessati al classe '99: anche altre squadre europee sono su Todibo, in particolare Monaco ed Everton. Il portale spagnolo aggiunge che ci sono altri team interessati, come Benfica, Bayer Leverkusen e Southampton. Portare il difensore francese a Milano non sarà facile.