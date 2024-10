Mediana Milan, Frendrup in cima alla lista dei desideri: costa 20 milioni

Fofana e Reijnders non potranno mantenere questi ritmi per il resto della stagione. Per questo motivo il Milan si starebbe adoperano per regalare a Paulo Fonseca un nuovo centrocampista, che a quanto pare potrebbe rispondere al nome di Morten Frendrup.

Classe 2001, del Genoa, il danese è stato osservato spesso dagli 007 rossoneri e ha convinto tutti. Per questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Frendrup va considerato in pole position n qualora nei prossimi due mesi fosse confermata la necessità di mettere un tassello in mezzo.

Costo? 20 milioni di euro, cinque volte tanto rispetto alla cifra che il Genoa pagò nell'estate del 2022 al Brondby. Con la formula giusta (prestito con obbligo), però, continua la rosea, l'affare può andare a buon fine.