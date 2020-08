Mercato: il Milan cerca un attaccante giovane e non troppo costoso

"Con Ibrahimovic ci sentiamo a posto. Abbiamo Rebic e Leao, ragazzi giovani che, con Ibra, possono fare una crescita esponenziale. Questa è la nostra idea". Intervistato prima dle match con il Cagliari, Paolo Maldini ha lasciato intendere che il Milan potrebbe non intervenire nel reparto offensivo. In realtà, come riporta Tuttosport, i rossoneri stanno cercando un attaccante giovane, magari non troppo costoso (Scamacca?), che possa integrarsi con Zlatan.