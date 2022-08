Mercato in uscita, Bakayoko ha richieste da Liga e Premier

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo mercato in entrata per il Milan che ha l'intenzione anche di sfoltire la rosa, lasciando partire alcuni elementi che hanno trovato poco spazio nell'ultima stagione. Uno di questi è Tiemouè Bakayoko, all'interno del secondo anno di prestito dal Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista francese avrebbe estitmatori sia in Liga che in Premier, dove il Nottingham Forest è sembrata essere la squadra maggiormente interessata.