Mercato in uscita Milan: no di Origi alla Turchia, diversi club su Ballo-Touré

In via Aldo Rossi sono al lavoro anche piazzare alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico rossonro, come per esempio Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, che hanno giocato l'ultima stagione in prestito rispettivamente a Nottingham Forest e Fulham. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'attaccante blega continua a dire no ad un trasferimento in Turchia.

Il terzino senegalese ha invece diversi estimatori: c'è stato per esempio un sondaggio dell’Ipswich Town, club neo promosso in Premier League, ma lo vorrebbero anche un paio di squadre della Championship e due società turche.