Mercato in uscita: Musah-Napoli sempre più vicini, ad oggi salta la cessione di Theo

Il Napoli è al lavoro per definire al più presto, dopo Mariannucci e De Bruyne, l'affare Musah con il Milan. Sky Sport riporta che manca ancora qualche dettaglio da limare tra i due club, ma l'operazione dovrebbe andare in porto visto che il centrocampista ha già accettato l'offerta dei partenopei.

Infatti, la trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah è in uno stato molto avanzato. I club hanno trovato una base d'accordo tra i 23 e i 25 milioni per il cartellino ma ci vorrà un nuovo summit per trovare la quadratura definitiva del cerchio visto che il Milan chiede qualche bonus in più.

Nelle ultime ore anche il West Ham ha manifestato interesse ma il giocatore vuole il Napoli ed essere allenato da Antonio Conte.