Mercato Milan, Ausilio vuole il rinnovo di D'Ambrosio: i rossoneri attendono

Piero Ausilio, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica dell'Inter, vorrebbe far scattare l’opzione per il rinnovo annuale fino al 2022 di Danilo D’Ambrosio. Il terzino nerazzurro, sempre seguito da Paolo Maldini e dai suoi collaboratori, potrebbe far comodo al Milan. La dirigenza rossonera resta in attesa di sviluppi perché se D’Ambrosio non dovesse rinnovare con l’Inter, l’ipotesi Milan potrebbe diventare concreta. La notizia è stata riportata dai colleghi di calciomercato.com.