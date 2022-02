Mercato Milan, Corriere dello Sport: "Blitz Botman"

“Blitz Botman”, titola stamane il Corriere dello Sport. Il riferimento del quotidiano romano è alla presenza dell’agente del difensore olandese a San Siro in occasione del match di Coppa Italia contro la Lazio. Oggi il Milan può compiere un passo in avanti nella trattativa: in giornata, infatti, il rappresentante del giocatore del Lille sarebbe atteso in via Aldo Rossi per fare il punto della situazione. Il club rossonero vuole giocare d’anticipo.