Stando a quanto riportato dal media danese BY, il Milan starebbe lavorando per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante, classe 2002, Mohamed Daramy. Il suo club, il Copenaghem, chiede 10 milioni per lasciarlo partire. Nella stagione 2020/2021, Daramy ha segnato 5 gol in 29 partite giocate.