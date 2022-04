Mercato Milan, Di Marzio: "Trattativa avanzata per Origi a zero. Investimento in attacco? Dipende da cosa deciderà di fare Ibra"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del possibile mercato estivo del Milan nel caso in cui andasse in porto la cessione del club rossonero al fondo Investcorp: "Ibra ha detto che deciderà lui quando smettere, vedremo se andrà avanti con il Milan oppure no. C'è una trattativa molto avanzata per Origi, ancora nessuna firma, ma c'è la volontà di chiudere per un giocatore importante a parametro zero. Poi, in base a cosa deciderà di fare Ibrahimovic, il Milan valuterà se fare o meno un investimento importante in attacco su giovane che possa garantire anche un determinato futuro".