Mercato Milan: dopo Beto, proposto anche Lukebakio del Siviglia. Costa 40 milioni

Non è un mistero che il Milan stia cercando rinforzi anche in attacco. Dopo Beto, ai rossoneri è stato proposto anche Dodi Lukebakio, attaccante belga classe 1997 che il Siviglia ha comprato nel 2023 dall'Hertha Berlino per dieci milioni di euro. La richiesta per il suo cartellino? Quaranta milioni di euro, cifra giudicata troppo alta anche solo per iniziare una trattativa. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

