Mercato Milan, due nomi per il post-Theo: De Cuyper e Firpo

vedi letture

In casa rossonera continua a tenere banco la questione dei rinnovi di contratto di alcuni big della rosa milanista come per esempio Theo Hernandez, il quale è in scadenza il 30 giugno 2026. La trattativa è ferma da tempo e la sensazione è che lo scenario più probabile al momento sia la cessione in estate del terzino francese.

In caso di partenza d Theo Hernandez, il Milan ha già in mente due profili interessanti per sostituirlo: da tempo si parla per esempio di Maxim De Cuyper, giocatore classe 2000 del club Bruges, mentre nell'ultimo periodo i rossoneri avrebbero iniziato a muoversi anche per Junior Firpo, terzino classe 1996 del Leeds che il Diavolo aveva già cercato in passato quando vestiva la maglia del Barcellona. Lo riferisce stamattina Tuttosport.