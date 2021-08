Mercato Milan: fase di standby nella ricerca del trequartista

Come sottolinea Tuttosport, il Milan, sulla questione trequartista, sta attraversando una fase di standby. I rossoneri, infatti, prima di affondare il colpo, vogliono capire quale sia il profilo più adatto. Da Ilicic a Vlasic, passando per James Rodriguez, Ziyech e Isco: i nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono tanti. Si tratta di giocatori importanti, dai parametri economici non sottovalutabili, ma non è da escludere domenica Milan e Real non facciano una chiacchierata su Isco, il quale non sembra rientrare nei piani di Ancelotti e dei Blancos.