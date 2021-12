Mercato Milan, idee Milenkovic o Christensen per sostituire Kjaer

In vista dell’ormai prossimo mercato di gennaio, Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno iniziando a imbastire delle trattative per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Il Milan infatti si trova alle prese con il difficile compito di rimpiazzare l’infortunato Simon Kjaer. I nomi segnati in rosso sul taccuino della dirigenza rossonera sono quelli di Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Andreas Christensen del Chelsea. Il club viola per il difensore serbo chiede 15 milioni di euro. Lo scorso agosto, Milenkovic e la Fiorentina hanno prolungato di un anno il loro accordo che dunque scadrà nel giugno 2023. Le strade del difensore e del club di Rocco Commisso si separeranno inevitabilmente, ma non andrà via a zero. Resta da capire se la stessa Fiorentina deciderà di cederlo già a gennaio oppure aspetterà la fine del campionato. Molto dipenderà da che posizione in classifica occuperà la Fiorentina intorno a metà gennaio. Se la squadra di Vincenzo Italiano continuerà a lottare per l’Europa League, per il Milan, arrivare a Milenkovic già a gennaio sarà più complicato. Il danese invece è in scadenza di contratto con il club inglese. Dunque per il Milan potrebbe essere più semplice prelevarlo già a ad inizio anno nuovo. Un conguaglio in favore dei Blues potrebbe essere sufficiente per convincere i londinesi a lasciarlo partire e non perderlo a zero. Entrambi i giocatori sono giovani dato che Milenkovic è un 1997 mentre Christensen è un 1996.