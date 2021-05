Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Milan deve ora risolvere alcune questioni di mercato. In primis il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni. Come riporta Tuttosport, il club inglese non farà sconti. Non dovrebbero esserci dubbi, comunque, sulla permanenza in rossonera del difensore.