Mercato Milan: in entrata si lavora su Leoni del Parma e Xhaka del Leverkusen

in merito al mercato in entrata del Milan, l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina riferisce che il club di via Aldo Rossi, dopo aver chiuso l'arrivo a zero di Luka Modric (visite mediche e firma nei prossimi giorni), sta lavorando su Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, e su Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen che Massimiliano Allegri vorrebbe come perno in mezzo al campo del suo nuovo Milan.

Questi i numeri stagionali di Xhaka con la maglia del Bayer Leverkusen:

PRESENZE BUNDESLIGA: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 5

PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA: 1

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4185'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0