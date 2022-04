Mercato Milan, non solo Berardi: piacciono sempre anche Lang e De Ketelaere del Bruges per rinforzare la trequarti

Il preferito è sempre Domenico Berardi, ma trattare con il Sassuolo non è mai semplice e per questo il Milan sta tenendo aperte anche altre piste alternative per rinforzare la sua trequarti in vista della prossima stagione: tra queste ci sono per esempio quelle che portano a Noa Lang e a Charles De Ketelaere del Bruges. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.