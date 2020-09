Il Milan non molla Fofana del Saint-Etienne. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero, a caccia di un rinforzo per la difesa. Sul 19enne francese è forte anche l’interesse del Leicester. Capitolo Milenkovic: per il centrale della Fiorentina servono parecchi soldi, a meno che Commisso non apra a una formula "alla Tonali".