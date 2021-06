Mercato Milan, ritorno di fiamma per Junior Firpo come vice Theo

L’edizione odierna di Leggo, come riportato anche nei giorni scorsi da altre testate giornalistiche, rilancia la notizia dell’interesse da parte del Milan per Junior Firpo del Barcellona. Firpo, classe 1996, arriverebbe in rossonero per fare il vice Theo Hernandez, dato che in questa sessione di mercato, con ogni probabilità, lascerà il club Blaugrana. Paolo Maldini ci pensa, e spera di fare l’affare come ha fatto già 2 anni fa con il Real Madrid proprio per Theo.