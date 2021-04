Mercato Milan, rossoneri sulle tracce del 15enne Beye: anche Juventus e Inter sono interessate

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan, insieme alla Juventus e l’Inter, è interessato al talento danese del Brondby, Mads Beyer. Beyer è giovanissimo, infatti è nato il 28 agosto 2005, e dunque, non ha ancora compiuto 16 anni. In patria lo paragonano e Kevin De Bruyne, ma conosciamolo meglio. Nonostante la sua giovane età, Beyerè forte fisicamente e ben piazzato, è alto 187 centimetri e gioca come trequartista, ma all’occorrenza anche come mezzala destra. Piedi buoni e ottima visione di gioco sono altre sue caratteristiche. Il ragazzo si è fatto notare nella nazionale under 17 della Danimarca, e ora le big italiane ci hanno fatto più di un pensiero.