Mercato Milan, su Thauvin ci sono anche Valencia e Siviglia

Il Milan ormai da tempo segue Florian Thauvin del Marsiglia, esterno offensivo o trequartisti francese in scadenza di contratto con il club francese a fine giugno. Come riportato da calciomercato.com, oltre ai rossoneri, Thauvin è seguito anche da 2 squadre spagnole: Valencia e Siviglia. Importante sarà nella scelta del giocatore la Champions League. Con tutta probabilità, il calciatore francese sceglierà come prossima destinazione, una squadra che farà la Champions nella prossima stagione. Per questo, per il Milan, è fondamentale arrivare fra le prime 4 posizioni in campionato.