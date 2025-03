Mercato Milan: tra Sottil e Adli scambio definitivo con la Fiorentina?

Tra i colpi del Milan durante il mercato estivo c'è stato anche l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina di Riccardo Sottil. E' presto ovviamente per sapere se il Diavolo lo prenderà o meno a titolo definitivo, ma il suo destino potrebbe essere legato a quello di Yacine Adli, centrocampista arrivato a Firenze la scorsa estate dal Diavolo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'acquisto dell'ex Bordaux costerebbe ai viola circa undici milioni di euro, vale a dire la stessa cifra che è stata fissata per il riscatto di Sottil. Possibile che in estate l'attaccante esterno italiano resti rossonero e il francese rimanga alla Fiorentina? Si tratta di una soluzione che verrà presa in esame.