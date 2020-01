Mercato Milan, Tuttosport: "Florentino e Robinson nel mirino"

Due obiettivi per il Milan negli ultimi giorni del mercato invernale. I rossoneri sono sulle tracce di Florentino Luis e Antonee Robinson, il primo di proprietà del Benfica, il secondo in forza al Wigan. Come riporta Tuttosport, per il centrocampista portoghese l’idea sarebbe quella di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto (il club di Lisbona vuole l’obbligo), mentre per il terzino statunitense si sta provando ad abbassare la richiesta cash (10-12 milioni).