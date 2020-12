Mercato Milan, Tuttosport: "Musacchio e Duarte in uscita"

Qualora dovesse concretizzarsi l’acquisto di un difensore centrale, è molto probabile che il Milan decida di privarsi di Duarte e Musacchio. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione di gennaio. Il brasiliano - si legge - potrebbe andare in prestito mentre l’argentino potrebbe risolvere anticipatamente il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.