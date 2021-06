Mercato Milan, Vlahovic resta alla Fiorentina: Commisso non vuole cederlo

Come riportato dai colleghi di SportMediaset, Dusan Vlahovic non si muoverà dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan ha seguito il giocatore per diverso tempo per rafforzare l'attacco, ma il club viola ha deciso di tenere il giocatore indipendentemente da chi sarà l'allenatore dell squadra. Rocco Commisso, Presidente del club, ha deciso di puntare sul serbo per farlo diventare uno dei giocatori più importanti del progetto della Fiorentina.