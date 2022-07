Mercato rossonero, l'ultima idea è Wijnaldum in prestito

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo, dopo la partenza di Franck Kessie. L'ultima pazza idea, stando a quanto riferisce stamattina la Gazzetta dello Sport, si chiama Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Psg che non ha trovato molto spazio nel suo primo anno in Francia e il Paris lo considera in uscita. Profilo esperto e vincente che però costa molto. L'operazione si potrebbe fare in prestito, pur sapendo che lo stipendio del centrocampista è comunque molto elevato.