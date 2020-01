Dopo lo stop imposto nei giorni scorsi per motivi di Fair Play Finanziario, la Federcalcio turca ha sbloccato il mercato del Fenerbahce. Il club di Istanbul può ora tornare alla carica per Ricardo Rodríguez. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due società torneranno a parlare per chiudere l’operazione: la proposta del “Fener” prevede un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni.