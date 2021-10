Mezza Serie A in fila per Lucca: c'è anche il Milan

C’è mezza Serie A in fila Lorenzo Lucca, giovane attaccante di proprietà del Pisa. La stagione è ancora all’inizio - scrive il quotidiano Tuttosport - ma di questo passo il valore del giocatore si sarà quintuplicato a giugno. Serviranno almeno 10 milioni per assicurarsi l’attuale goleador della Serie B. La Juve sta osservando la situazione, l’Inter si è attivata già a inizio settembre, il Milan si è fatto sotto e l’Atalanta si è mossa più volte per vederlo dal vivo. E poi c’è la Fiorentina, che potrebbe sorpassare tutti in caso di cessione di Dusan Vlahovic.