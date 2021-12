Milan a caccia di un difensore: i profili giovani nel mirino

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando diversi profili per la difesa in vista del mercato di gennaio. Sul taccuino dei dirigenti rossoneri, ad esempio, c'è anche il nome del 23enne colombiano Jhon Lucumì, centrale di proprietà del Genk. Ai vertici di via Aldo Rossi piacciono anche Malang Sarr del Chelsea (22 anni), il giovanissimo Benoit Badiashile del Monaco (20) e il 19enne Becir Omeragic dello Zurigo.