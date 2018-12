Il quarto portiere del Milan, Alessandro Plizzari (18), piace molto al Padova. Sul giovane estremo difensore del club rossonero c’è la formazione che milita in serie B, e a gennaio potrebbe partire l’assalto per prenderlo in prestito. Plizzari potrebbe così misurarsi, per sei mesi, in un campionato più complesso rispetto a quello Primavera.