Milan, Abanda sempre più vicino

La difesa del Milan - quella di domani, ovviamente - potrebbe arricchirsi presto di un nome nuovo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leroy Abanda, 18enne del Monaco, è molto vicino ai rossoneri. Mancino puro e dotato di un’ottima esplosività nello scatto, il giovane francese (cercato dalla Juve) potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero. Per lui garantisce Geoffrey Moncada, nuovo capo dell’area scouting milanista e con un passato proprio nel club del Principato.