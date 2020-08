Milan, accordo con Ibra: ora la firma sul contratto e il ritorno da Pioli

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno trovato l’accordo sotto l’aspetto economico. Dopo un mese di trattativa intensa l’attaccante milanista ha dato il suo ok all’ultima proposta rossonera. Il giocatore otterrà 7 milioni di euro netti ma i rossoneri sfrutteranno il Decreto Crescita per ottenere uno sconto sul lordo da inserire a bilancio. In questo caso il Milan non pagherà 14 milioni ma una decina di milioni lordi, una situazione favorevole al club rossonero grazie agli sgravi fiscali. Così dopo il si di Ibrahimovic alla proposta del Milan, la palla è passata ai legali e ai fiscalisti per confezionare nel miglior modo possibile il contratto. Nel giro di qualche giorno Ibrahimovic firmerà il rinnovo annuale, verrà annunciato dal club e poi tornerà ad allenarsi a Milanello. L’attaccante comunque in questo momento si sta allenando in Svezia, in modo da tornare pronto e preparato.

Non è l’unica trattativa su cui sta lavorando il Milan. Sono stati fatti ulteriori passi in avanti per Timoué Bakayoko. I contatti con il Chelsea sono continui e proficui e la sensazione che filtra è che siano giorni decisivi per chiudere la questione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Anche sul talento del Real Madrid, Brahim Diaz, i segnali sono positivi. Oggi ci sono stati dei nuovi segnali di apertura delle merengues sulla formula, che anche in questo caso dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto.