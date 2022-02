Milan, Adli e Renato Sanches per sostituire Kessie

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro del centrocampo del Milan e spiega come oramai le speranze per arrivare al rinnovo di Franck Kessiesiano praticamente nulle. Al suo posto arriverà certamente Adli dal Bordeaux, ma non solo. Per il quotidiano l'altro innesto sarà Renato Sanchez, centrocampista portoghese ex fra le altre del Bayern Monaco che si sta mettendo in luce con la maglia del Lille.