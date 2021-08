Milan, Adli sempre più vicino. Operazione ai dettagli per il centrocampista francese

Il Milan è pronto ad accelerare per Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux. Il talento francese porterebbe qualità in mediana e sarebbe un profilo in linea con gli investimenti del fondo Elliott. Manca ancora l'accordo definitivo tra le parti ma si sta lavorando in queste ore per per cercare l'intesa sull'aspetto economico. Adli potrebbe ricoprire più ruoli e questa duttilità piace molto a mister Stefano Pioli. Infatti nel corso della sua giovane carriera è stato schierato sia da trequartista che da centrocampista, mostrando sempre buona personalità. Ed è lui al momento il giocatore più vicino, perché dopo l'infortunio di Franck Kessie i rossoneri hanno bisogno di un altro uomo in mediana e Adli è l'obiettivo individuato per aumentare la qualità in quel reparto. I piani del club non cambiano dopo il ko dell'ivoriano, ma ci sarà un'accelerazione su Adli. Ne ha parlato anche il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, durante la conferenza stampa: “Mancano delle cose sulle quali bisogna essere allineati. Non è fatta, ma è chiaro che c’è interesse di tutte le parti. Se arriveremo a un accordo, allora si farà. Altimetri saremo felici di tenere Yacine con noi". Si continua a lavorare per trovare l’accordo definitivo.

di Antonio Vitiello