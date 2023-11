Milan affascinato da Koulierakis: un tentativo a gennaio sarà fatto

Il Milan già a gennaio cercherà un difensore centrale: lo impone la rosa che, in quella parte del campo, è corta a causa degli infortuni a Kalulu e Pellegrino. Tra i nomi in lizza c'è anche quello del greco classe 2003 Konstantinos Koulierakis, in forza al Paok e già sondato lo scorso agosto. Per un giocatore della sua età le cifre che chiedono i greci non sono basse, circa 15 milioni di euro, ma alla dirigenza rossonera piace e affascina molto: per gennaio un tentativo ci sarà. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.