Milan, al vaglio gli interessamenti per Caldara e Conti

Oltre al mercato in entrata, il Milan sta valutando anche le situazioni in uscita. I rossoneri, ad esempio, come riporta La Gazzetta dello Sport, stanno vagliando gli interessamenti per Caldara e Conti, il primo di rientro dal prestito all'Atalanta, il secondo dal Parma. Ormai - scrive la rosea - Gabbia e Kalulu hanno tolto loro il posto nei piani di Pioli.