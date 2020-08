Ricardo Rodriguez ha giocato l'ultima stagione in prestito al PSV, ma il club olandese ha deciso di non esercitare il riscatto del terzino svizzero. Lo riferisce Tuttosport che spiega anche che in Germania ci sono alcune società, tra cui l’Hertha Berlino, che hanno invece chiesto informazioni sul giocatore rossonero che va in scadenza il prossimo anno.