Milan, altro contatto in settimana con Leao. Gazzetta: "Parti a confronto per il futuro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha seguito il consiglio di Stefano Pioli: prima di raggiungere la nazionale, è volato dalla sua famiglia, per ritrovare serenità. Quella che non sta più mostrando con la maglia del Milan. Nel frattempo, vanno avanti le trattative per il suo rinnovo: come si legge su La Gazzetta dello Sport, in settimana è previsto un ulteriore incontro di persona o contatto telefonico tra le parti, ma è improbabile che venga tagliato il traguardo. Il Milan non ha perso le speranze di rinnovo, mentre parte dell’entourage del portoghese continua a lavorare per una possibile uscita.